Общество

Август в псковском TДЦ Fjord Plaza начнется с праздников и новых открытий

Торгово-досуговый центр Fjord Plaza в Псковском районе представляет обширную программу развлекательных мероприятий для своих посетителей в августе, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации TДЦ.

В последний месяц летних каникул Fjord Plaza станет увлекательным местом для отдыха юных псковичей с их родителями. В августе посетители торгово-досугового центра смогут принять участие в разнообразных игровых программах, подготовленных аниматорами.

Гости отметят День физкультурника и день рождения чебурашки вместе с Jolly kids. Детей ждет анимация с розыгрышем призов, мастер-классы, сладкая вата, мороженное, поп-корн и повторение пенной вечеринки.

Фото здесь и далее: Fjord Plaza

Летние программы с мастер-классом для детей также продолжаются в ресторане «Пхали Хинкали», семейном клубе «Кидс Молл» и в магазине «Книжица».

Даже в дождливый день торгово-досуговый центр Fjord Plaza обеспечит летнее настроение с шоу-дуэтом «Бриз!». Александр Васильев и Александр Куликов подарят самые теплые эмоции 16 августа. Каждый сможет подпевать и танцевать под всем знакомые мелодии.

Ресторан «Крит» и кофейня «Дом макарон» дополнили свой ассортимент комплексными обедами. Теперь покупки в обеденный перерыв посетители ТДЦ смогут совместить с вкусным и полноценным обедом.

Десерты, от которых сердце бьется чаще, ароматный кофе и торты на заказ – все это ждет гостей в «Сладкой истории». Десерты создает шеф-кондитер ресторана «Покровский», сохраняя всеми любимые вкусы и внедряя современные веяния в свои изделия. Шеф использует только натуральные ингредиенты и выверенные рецепты, чтобы каждый кусочек дарил и удовольствие, и пользу. А для поздних сладкоежек с 20.00 до 22.00 действует скидка 20% на все десерты в наличии.

В торговой галерее произошли изменения.

Цветочный магазин Flower bar переехал, стал еще больше, а вместе с этим и ассортимент товаров магазина. Посетителей ждут оригинальные вазы и кашпо, комнатные растения и удобрения, мягкие игрушки разных размеров, сумки-шопперы, сувениры, интерьерные цветы и многие другие товары.

Ряды торговой галереи пополнило и открытие магазина «Artмода», который представляет для женщин эстетичный и со вкусом подобранный ассортимент. В магазине также представлены товары производства Италии, Турции, Кореи.

Ассортимент «Artмода» обновляется для покупателей еженедельно.