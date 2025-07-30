Общество

День необычных музыкальных инструментов отмечают 31 июля

День необычных музыкальных инструментов отмечают 31 июля.

Среди ныне существующих инструментов самым древним считается флейта. Согласно выводам учёных, её возраст около 40 тысяч лет. Это было подтверждено находкой в одной из пещер в Германии – обнаруженные флейты были сделаны из костей птиц и бивня мамонта. Среди других самых известных инструментов – гитара, барабаны, скрипка, пианино, труба, саксофон, клавесин, фортепиано, орган, кларнет, виолончель, дудка и другие. И у ряда этих инструментов и музыкантов, играющих на них, есть свой праздник.

Однако есть в мире и весьма редкие музыкальные инструменты, то есть те, которые используются не масштабно и, поэтому, не столь широко известны. Именно им посвящён сегодняшний праздник. Среди таких – клавикорд, варган, китаррон, блокфлейта, глюкофон, ханг, диджериду, шарманка, гусли… А встречаются и совершенно удивительные. Например, кошачье пианино – в источниках 19 века есть изображение посаженных в ряд домашних питомцев, хвосты которых связаны с клавиатурой пианино, и, при нажатии на клавиши, кошки чувствовали боль и начинали издавать громкие звуки, чем-то напоминающие мелодию; или гидралофон (является результатом преобразования колебаний жидкости в звуки); или огромный орган в концертном зале Бордуок в Атлантик-Сити, содержащий более 33 тысяч труб; или индонезийский бонанг из бронзовых гонгов, стоящих в ряд на деревянной подставке (в качестве резонаторов над гонгами подвешивают полусферы из глины).

Удивительные звуки можно услышать в исполнении зимбабвийской мбиры, индийского горна из морской раковины и африканского танбура. А мелодии, издаваемые бубном и варганом, считаются частью шаманских ритуалов и могут «открывать ворота в мир духов». Список необычных устройств для воспроизводства музыки довольно большой. К тому же, существует и множество необычных инструментов в результате модификаций традиционных – сырные барабаны, овощные дудочки, большое количество модифицированных арф, органов, гитар и духовых инструментов.

Хотя сегодняшний праздник не имеет официального статуса, но это не мешает людям из разных стран мира ежегодно отмечать его, открывая для себя новую музыку в исполнении необычных инструментов.

Дата в честь редких, старинных и экспериментальных инструментов призывает не только насладится их музыкой, но и расширяет кругозор людей, интересующихся музыкальным искусством. Ведь можно не только открыть для себя новые инструменты и научиться играть на них, но и внести свой вклад в мир музыки, создавая свои собственные необычные музыкальные инструменты. Поэтому праздник отмечают как профессионалы, так и любители музыки, для которых она является источником вдохновения, наслаждения и новых открытий, пишет calend.ru.