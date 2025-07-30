Общество

Представители ОНК региона посетили псковскую колонию

Проверку условий отбывания наказаний и соблюдения прав осужденных в ИК-4 УФСИН России по Псковской области, расположенной в п. Середка Псковского района, проверили председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Николай Червяков и член ОНК Алексей Зацепов.

В сопровождении помощника начальника областного УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Вячеслава Иванова, начальника исправительной колонии Тимура Курдюкова правозащитники совершили обход учреждения, в ходе которого посетили штрафной изолятор, запираемые помещения, столовую, пост видеоконтроля.

Также представители ОНК присутствовали на заседании комиссии исправительного учреждения, где рассматривались ходатайства осужденных об условно-досрочном освобождении и замене наказания более мягким видом. Обратившимся даны разъяснения в соответствии с действующим законодательством. По итогам посещения замечаний и обращений по работе ИК-4 не выявлено.