Общество

От 15 до 45% стройматериалов в РФ могут быть фальсификатом

Объем фальсифицированных строительных материалов и изделий в России, в зависимости от вида продукции, варьируется в диапазоне от 15 (радиаторы) до 45% (кабельная продукция). Высокая доля нелегалки — не менее 22% — фиксируется также в продаже цемента. Такие выводы содержатся в рекомендациях комитета Совета Федерации по регламенту и парламентской деятельности, адресованных Минстрою и Минпромторгу по итогам круглого стола, проведенного с участием строительного бизнеса и профильных ведомств.

В документе сообщается: ключевой проблемой в сфере обеспечения потребителей качественными стройматериалами стали недостатки системы сертификации и контроля качества, что напрямую влияет на безопасность и долговечность возводимых объектов, пишут «Известия».

«Многие производители не проходят необходимые процедуры подтверждения соответствия, что приводит к тому, что на рынок попадают материалы, не соответствующие обязательным требованиям. Это связано как с отсутствием у производителей должного уровня компетенции, так и с недостаточной эффективностью контроля со стороны госорганов», — подчеркивается в документе.

В связи с этим обостряется проблема фальсификации строительной продукции — скрытого изменения свойств и характеристик, а также введение потребителей в заблуждение.

«Использование фальсифицированных стройматериалов напрямую влияет на безопасность строительства, особенно многоэтажных и объектов социальной инфраструктуры. Это может привести к серьезным последствиям, включая ухудшение качества строительства, повышение риска сбоев и несчастных случаев, а также увеличение затрат потребителей на ремонт и обслуживание», — отмечают сенаторы.

Они предлагают принять меры по обелению рынка, а также повышению качества и безопасности продукции.