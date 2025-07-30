Общество

Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о развитии Островского района

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию онлайн-брифинга, который в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Он будет посвящен развитию Островского района.

Каковы итоги социально-экономического развития Островского района за последние годы? Какие дальнейшие точки роста? Как местные ТОСы реализуют свои проекты? Ждет ли благоустройство территорию Острова-3? На эти и другие вопросы команда Островского района во главе с Дмитрием Быстровым ответит в беседе с Любовью Кузнецовой и другими журналистами.

Участники брифинга:

Быстров Дмитрий Михайлович, глава Островского района.

Обризан Александр Михайлович, кандидат в депутаты Собрания депутатов Островского муниципального округа первого созыва по единому списку от партии «Единая Россия», председатель Собрания депутатов Островского района.

Бугорский Сергей Игоревич, кандидат в депутаты Собрания депутатов Островского муниципального округа первого созыва по одномандатному избирательному округу №1 от партии «Единая Россия», ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны РФ ЖКС № 3 по (ВКС), начальник гаража.

Егоров Александр Борисович, кандидат в депутаты Собрания депутатов Островского муниципального округа первого созыва по одномандатному избирательному округу №2 от партии «Единая Россия», директор ООО «Дом Сервис».

Григорьев Николай Александрович, кандидат в депутаты Собрания депутатов Островского муниципального округа первого созыва по одномандатному избирательному округу №3 от партии «Единая Россия», индивидуальный предприниматель.

Никифоров Владимир Анатольевич, кандидат в депутаты Собрания депутатов Островского муниципального округа первого созыва по одномандатному избирательному округу №4 от партии «Единая Россия», директор МУП «ЖКХ» Островского района.

Тирановская Виктория Юрьевна, кандидат в депутаты Собрания депутатов Островского муниципального округа первого созыва по одномандатному избирательному округу №5 от партии «Единая Россия», главный инженер ООО «ДСПМК».

Брифинг проводится совместно Псковской Лентой Новостей, «Московским комсомольцем в Пскове» и радио «ПЛН FM».