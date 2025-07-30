Общество

Дмитрий Быстров: Чем больше и крепче ТОСы, тем лучше развивается территория

Чем больше и крепче ТОСы, тем лучше развивается территория. Такое мнение на онлайн-брифинге в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей высказал глава Островского района Дмитрий Быстров.

Глава района подчеркнул тесную взаимосвязь органов местного самоуправления и ТОСов, отмечая, что оба элемента играют ключевую роль в управлении территорией: «ТОСы — это небольшие ячейки местного самоуправления, которые представляют собой группу жильцов двора, нескольких домов или общественные территории. Когда люди объединяются и начинают заниматься управлением своей небольшой территорией, они проявляют заинтересованность и активность. Постепенно они переходят от локальных задач к взаимодействию с местными властями, развивая систему местного самоуправления на практике».

По его словам, формирование ТОСа требует поддержки и поощрения инициатив местных жителей. Муниципальные конкурсы предназначены для стимулирования активного гражданского участия и продолжения деятельности групп, которые не сумели пройти отбор на региональном уровне финансирования.

«Когда люди демонстрируют искреннюю инициативу и желания, естественно, хочется поддержать их идеи. Именно для этого мы организовали муниципальный конкурс ТОС. Важно, чтобы желание людей действовать и развивать свои проекты сохранялось, несмотря на возможные неудачи на региональных конкурсах. Задача муниципалитета — поддержать творческие порывы и продолжить реализацию проектов, вне зависимости от итогов конкурсов», — подчеркнул Дмитрий Быстров.

Он особо остановился на обязанности депутатов привлекать население к участию в ТОСах: «Задача депутата – это как раз вовлечение жителей в ТОС. Вот она, представительная функция депутатства. Представлять территорию, представлять людей, представлять ТОС. Поэтому, повторюсь, чем больше и крепче ТОСы, тем крепче власть и тем больше и лучше развитие этой территории. Это сто процентов»,- заключил Дмитрий Быстров.