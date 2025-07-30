Популярность Лабубу среди россиян объяснил маркетолог

Монстры Лабубу появились относительно недавно, но уже успели стать узнаваемым брендом. Их создатели вдохновлялись идеей объединения милых и забавных монстров с элементами фантазии и юмора. В результате получилась серия персонажей с яркими образами, каждый из которых обладает уникальными чертами характера и внешним видом. Маркетолог, руководитель контент-бюро «Мысли» Юлия Братенькова раскрыла, в чем заключается секрет высокого спроса и ажиотажа на игрушечных монстров за немаленькие деньги.
Фотография: POP MART
Как отметила эксперт, на самом деле все просто: здесь большую роль сыграли маркетинг и психология. Первое - это азарт.
Немаловажен фактор коллекционирования и редких экземпляров. Так, некоторые виды попадаются с вероятностью 1 к 144.
Специалист также отметила, что дети и подростки, а также взрослые с помощью таких игрушек самовыражаться, используя их как украшения, например брелки, пишет RuNews24.ru.
«Маркетологам бренда стоит поаплодировать, отличная вирусная кампания», - резюмировала руководитель контент-бюро «Смыслы» Юлия Братенькова.