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Популярность Лабубу среди россиян объяснил маркетолог

Монстры Лабубу появились относительно недавно, но уже успели стать узнаваемым брендом. Их создатели вдохновлялись идеей объединения милых и забавных монстров с элементами фантазии и юмора. В результате получилась серия персонажей с яркими образами, каждый из которых обладает уникальными чертами характера и внешним видом. Маркетолог, руководитель контент-бюро «Мысли» Юлия Братенькова раскрыла, в чем заключается секрет высокого спроса и ажиотажа на игрушечных монстров за немаленькие деньги.

Фотография: POP MART

Как отметила эксперт, на самом деле все просто: здесь большую роль сыграли маркетинг и психология. Первое - это азарт.

«Версий персонажа очень много, и какая будет в коробке, неизвестно - это знаменитый эффект лотереи. Покупая игрушку, даже взрослый человек испытывает радость предвкушения. Вырабатываются дофамин и серотонин, мозг счастлив и хочет новую порцию», - пояснила она.

Немаловажен фактор коллекционирования и редких экземпляров. Так, некоторые виды попадаются с вероятностью 1 к 144.

«Благодаря роликам в социальных сетям игрушки завирусились. Блогеры начали массово снимать распаковки, тренд подхватили и бренды. Видела, что многие компании снимают развлекательный контент в свои соцсети, интегрируя Лабубу в контекст компании. И даже делают акции и дарят игрушки, за покупки их товаров», - рассказала Юлия Братенькова.

Специалист также отметила, что дети и подростки, а также взрослые с помощью таких игрушек самовыражаться, используя их как украшения, например брелки, пишет RuNews24.ru.

«Маркетологам бренда стоит поаплодировать, отличная вирусная кампания», - резюмировала руководитель контент-бюро «Смыслы» Юлия Братенькова.