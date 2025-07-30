Общество

Роскомнадзор обвиняет Псковский перинатальный центр в нарушении закона о защите персональных данных

Управление Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу подало в суд заявление на Псковский клинический перинатальный центр по обвинению в нарушении закона о защите персональных данных, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Арбитражного суда Псковской области.

В управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу поступило заявление гражданина по вопросу привлечения учреждения к административной ответственности в связи с нарушением положений части 7 статьи 14 ФЗ №152-ФЗ «О персональных данных» - непредоставлением в адрес гражданина сведений относительно обработки его персональных данных.

Согласно закону, если организация не сообщает человеку, как используются его данные, она может быть оштрафована. Штрафы зависят от того, кто виноват: для граждан это может быть штраф от 2 000 до 4 000 рублей, для должностных лиц — от 8 000 до 12 000 рублей, для предпринимателей — от 20 000 до 30 000 рублей, а для организаций — от 40 000 до 80 000 рублей.

Предварительное и судебное заседания назначены на 19 августа (дело №А52-3592/2025).