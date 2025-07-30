Общество

Музейные объекты Пушкинского заповедника от непогоды не пострадали

Музейные объекты Пушкинского заповедника от непогоды не пострадали, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе заповедника.

Напомним, сегодня, 31 июля, в пушкиногорской деревне Бугрово произошла погодная аномалия. В 30-градусную жару выпал снег и град. Ураган снес крыши и повалил деревья. На деревню опустился туман.

Псковская Лента Новостей обратилась к главе района Оксане Филипповой за комментарием по сложившейся ситуации. По ее словам, администрация будет разбираться в случившемся, на данный момент полного понимания масштаба разрушений нет.