Общество

В Локне и Великих Луках откроются две новые ветаптеки, аттестованные Россельхознадзором

Два новых зоомагазина в Локне и Великих Луках смогут законно реализовывать лекарственные препараты для ветеринарного применения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Управление Россельхознадзора по заявлениям, поступившим от двух псковских индивидуальных предпринимателей, провело мероприятия по оценке соответствия лицензиатов требованиям законодательства на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.

Результаты обследований подтвердили, что в магазинах зоотоваров, расположенных на улице Ставского, в центре города Великие Луки, и на улице Первомайская в посёлке городского типа Локня Псковской области, созданы все условия для осуществления фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для животных.

11 июля индивидуальные предприниматели получили бессрочные лицензии на хранение и розничную торговлю ветпрепаратами.

Управление настоятельно рекомендует приобретать лекарственные препараты для ветеринарного применения только в ветеринарных аптеках, имеющих лицензию. Информацию о правообладателях лицензий на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, а также адресах осуществления деятельности можно найти в реестре лицензий Россельхознадзора по адресу.