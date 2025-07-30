Общество

Работы по строительству модульной почты активно ведутся в деревне Выбор Новоржевского округа

Работы по строительству модульной почты активно ведутся в деревне Выбор Новоржевского округа. Об этом пишет глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Любовь Трифонова / ВКонтакте

«Сегодня смогла оценить ход работ по строительству модульной почты в деревне Выбор. Работы ведутся очень активно», - пишет Любовь Трифонова.

По её словам, основная коробка здания уже установлена, ведётся внутренняя и внешняя его отделка, подключение коммуникаций, уложена тротуарная плитка на прилегающей территории.

Предварительный срок завершения работ 8-10 августа.