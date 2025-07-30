Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 августа

В августе вступят в силу сразу несколько важных законов, которые повлияют на жизнь россиян. Так, теперь клиенты операторов связи смогут устанавливать ограничение на получение рассылок, а несовершеннолетним потребуется разрешение родителей для открытия счета в банке.

Фотография: «Известия» / Анна Селина

По материалам «Известия», с 1 августа 2025 года СФР пересчитает страховые пенсии работающим пенсионерам. Прибавку в беззаявительном порядке стоит ожидать тем, кто работал в прошлом году и за кого работодатели перечисляли взносы. Коснется она только страховой части. Сумма индексации будет индивидуальной и зависит от размера заработка и пенсионных коэффициентов, максимум их можно получить три. А значит, в 2025 году прибавка не превысит 437 рублей.

Также фиксированные выплаты в размере 17 815 рублей станут выплачивать пенсионерам, которым в июле исполнилось 80 лет. Помимо этого, на доплату могут рассчитывать те, кто получил в прошлом месяце первую группу инвалидности — сумма поддержки составит 8908 рублей.

Гражданам, достигшим 80 лет, и инвалидам первой группы надбавка за уход составит 1314 рублей к страховой пенсии и 1377 — к госпенсии. Их будут ежегодно индексировать.

Кроме того 1 августа традиционно пересчитают пенсии членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности.

С последнего летнего месяца малоимущие семьи с детьми смогут получать повышенное единое пособие, если продление выплаты назначено на август. Увеличение произойдет в том случае, если за год финансовое положение родителей ухудшилось.

Владимир Путин подписал федеральный закон от 24 июня 2025 года №178-ФЗ, который в том числе ограничивает возможность подростков открывать счета в банках. Теперь несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет для этого потребуется предоставить письменное согласие родителей или прочих законных представителей.

Ранее несовершеннолетние могли самостоятельно заключать договоры на открытие счетов с 14 лет, однако мошенники нередко использовали их в своих целях. Предполагается, что новый закон снизит риск возникновения таких ситуаций.