Общество

На Струги Красные обрушился сильный ливень и гроза

На Струги Красные обрушился сильный ливень и гроза. Об этом пишет глава Струго-Красненского муниципального округа Александр Волков в своём Telegram-канале.

Фотографии: Александр Волков / Telegram-канал

В посёлке и населённых пунктах отключено электричество. В настоящее время ведутся работы по устранению завалов после ураганного ветра.

Сообщить об отключениях электроэнергии и обнаруженных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россети» 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных — 220) или в ЕДДС по телефону 8(81132) 51-700.