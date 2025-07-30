Общество

Россияне стали скупать WiFi-роутеры из-за блокировок интернета

В России выросли продажи Wi-Fi-роутеров, рассказали продавцы и операторы широкополосного доступа (ШПД). Так, их реализация на Wildberries летом этого года выросла по сравнению с июнем-июлем 2024-го на 112%, подсчитали в пресс-службе маркетплейса.

«Интересно, что динамика проводных роутеров для домашнего интернета, рост продаж которых составил 134%, значительно обогнала мобильные роутеры (они «подросли» на 85%)», — отметили в компании.

Продавцы и связисты отмечают: рост спроса на роутеры связан с участившимися отключениями мобильного интернета в регионах — это позволяет как частным, так и корпоративным пользователям оставаться на связи во время локаутов.

«Ситуация с периодическими ограничениями мобильного доступа подчеркнула конкурентные преимущества фиксированного интернета и Wi-Fi, в числе которых скорость передачи данных и отсутствие лимитов на трафик», — сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

Также там рассказали о значительном росте числа заявок от клиентов бизнес-сегмента (особенно малых и средних предприятий) на подключение фиксированного интернета, включая Wi-Fi — в июне-июле их количество выросло в 2,2 раза по сравнению с этим же периодом прошлого года. Таким клиентам он нужен для подключения своих информационных систем, кассовых аппаратов и раздачи интернета посетителям, уточнили в компании, пишут «Известия».

Между тем, чтобы упорядочить и сократить массовые отключения, Минцифры и бизнес обсуждают введение правил отключения мобильного интернета, ранее рассказали высокопоставленный федеральный чиновник и топ-менеджер одной из сотовых компаний.