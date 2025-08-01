Александр Козловский поздравил жителей Псковского района и Опочецкого округа с 98-й годовщиной их малой родины

Депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский поздравил жителей Псковского района и Опочецкого муниципального округа с 98-й годовщиной со дня образования. Поздравление он разместил в своем Telegram-канале.
Благодаря жителям районы живут, развиваются и остаются «по-настоящему теплыми, душевными и родными уголками Псковской области». Депутат Госдумы подчеркнул, что здесь особенно ощущается любовь к родной земле, уважение к прошлому и уверенность в будущем.
«От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия, добра и новых достижений. Пусть родные края радуют вас каждый день, а в домах царят тепло и согласие. С праздником!» – заключил Александр Козловский.