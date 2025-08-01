Общество

Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: Антиэкстремизм, клеймо на лбу, госVPN и отягчающие обстоятельства

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Прессинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Перед уходом на каникулы Госдума приняла закон о штрафах за поиск в Сети экстремистских материалов, в том числе с использованием VPN-сервисов. Ведущие обсудят, как новые нормы скажутся на работе журналистов, краеугольным камнем работы которых является поиск информации и демонстрация обществу его проблем с предварительным их изучением.

Юлия Магера и Константин Калиниченко вспомнят военные карикатуры Кукрыниксов на Гитлера со свастикой на лбу, обратят внимание на недоумение по поводу обновления законодательства главного «борца за чистоту интернета» Екатерины Мизулиной и поспорят о том, общественной пользы или вреда больше выйдет от необходимости знать список запрещенных материалов, чтобы ненароком на него не наткнуться.