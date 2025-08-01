Общество

1 августа вспоминают российских воинов, погибших в Первой мировой войне

1 августа в России отмечается памятная дата – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов. Он установлен согласно федеральному закону РФ № 285-ФЗ от 30 декабря 2012 года «О внесении изменений в статью 1.1 федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», в целях увековечивания памяти и отражения заслуг российских воинов, погибших в той войне.

Первая мировая война 1914-1918 годов – первый военный конфликт мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств.

Начиная с 1990-х годов, всплеск интереса к российской истории и возможность посмотреть на события дореволюционного периода более всесторонне позволили отойти от идеологической трактовки исторических фактов. Так, историю Первой мировой войны стали рассматривать и с точки зрения её демографических последствий, оценивая данный военный конфликт как величайшую трагедию в жизни людей, и о вкладе той или иной страны, того или иного народа в победу.

Российская Империя, несмотря на своё участие в союзе стран-победительниц (Антанта), вследствие катастрофического внутреннего положения вышла из Первой мировой войны (после подписания сепаратного Брестского мира в 1918 году), а затем была ввергнута в тяжелейшую Гражданскую войну, последствия которой для России стали не менее ужасными, чем последствия Первой мировой войны. Что не перечёркивает доблести русских войск на её фронтах.

Сколько их, известных и безызвестных осталось лежать в земле? Сколько отцов, мужей, сыновей не вернулось домой? По приблизительным подсчётам, это число превышает 1 600 000 человек. И это самое большое число потерь среди солдат и офицеров стран-участниц Первой мировой войны.

Первые воинские захоронения стали появляться в западных губерниях Российской Империи ещё в 1915 году. Сегодня, в основном, – это территории зарубежных стран: Латвии, Литвы, Польши, Белоруссии, Украины. Также для захоронений павших в Первую мировую войну русских воинов в феврале 1915 года на землях старинного усадебного парка села Всехсвятского под Москвой (ныне территория района Сокол Москвы) было открыто Всероссийское Братское кладбище и освящена часовня. Вплоть до середины 1920 года захоронения здесь производились практически ежедневно. Но поскольку после революции 1917 года события Первой мировой войны были преданы забвению, то в 1930-е годы и само кладбище было преобразовано в парк.

Лишь в 1994 году постановлением правительства Москвы территория бывшего Братского кладбища была объявлена памятником истории и культуры и поставлена на государственную охрану. На месте центральной части Братского кладбища создан Мемориально-парковый комплекс Героев Первой мировой войны, на территории которого в последующие годы были установлены различные памятники и часовня.

Традиционно 1 августа во многих российских и зарубежных городах, где сохранились данные воинские захоронения, проводятся панихиды по погибшим воинам, возлагаются цветы к могилам и к местам братских захоронений. Одно из первых подобных мероприятий было проведено в 1989 году в Даугавпилсе, тогда ещё Латвийской ССР. С тех пор в этот день мероприятия проводятся ежегодно.

В последние годы и на территории разных регионов России устанавливаются памятники, открываются мемориалы, освящаются часовни в память о российских воинах, погибших в годы той войны. Всего в России и за рубежом установлено 20 памятников и мемориалов, пишет calend.ru.

Напомним, памятник героям Первой мировой войны работы Народного художника России Салавата Щербакова установлен в Пскове Российским военно-историческим обществом в год столетия Первой мировой войны. Он представляет собой фигуру устремленного вперед русского солдата, идущего в атаку с винтовкой наперевес. Позади него развивается знамя Псковского полка с изображением Богородицы и герба России.

Второй памятник солдату Первой мировой войны установлен в городе на набережной реки Великой в конце Георгиевской улицы. Открытие монумента состоялось 6 августа 2015 года и было приурочено к 100-летию подвига псковича - командира 13-й роты 26-го Землянского полка русской императорской армии подпоручика Владимира Котлинского.

В этот день в 1915 году он погиб при обороне крепости Осовец (Польша), возглавив штыковую контратаку после того, как немцы применили химическое оружие. Удары 13-ой роты сбили немцев с занятой ими позиции и повергли в бегство. Это событие вошло в истории как «атака мертвецов».

Памятник спроектирован и изготовлен заслуженным художником России, ректором Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица, профессором Александром Пальминым по заказу Псковского музея-заповедника. 19 декабря 2014 был доставил из Петербурга в Псковский музей-заповедник.

Монумент представляет собой солдата-пехотинца с трехлинейной винтовкой и шинельной скаткой. Русский солдат - это мощь, спокойствие и обязательная русская твердость. Когда начиналась война, солдат воевал, он защищал Россию, он защищал Родину.

Во время Первой мировой войны в доме №4 по улице Георгиевской располагался штаб Северного фронта. Из этого здания отправлялась на войну и координировалась многомиллионная армия русских войск. В перспективе здесь планируется открыть музей, посвященный Первой мировой войне.

Министерством обороны России при поддержке Федерального архивного агентства и Российского исторического общества создан портал «Памяти героев Великой войны 1914–1918 годов» – первый официальный банк документов об участниках и событиях Первой мировой войны.