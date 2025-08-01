Общество

Почему трудящимся необходимо хобби, рассказал эксперт

Жизнь современного человека состоит не только из работы. Работа физически занимает большее время, чем любое другое занятие в жизни. И это естественно, что мозг и психика начинают считать работу самой важной частью жизни. Об этом рассказала эксперт по лидерству и мотивации, бизнес-тренер, которая обучает управленцев российских и западных компаний, приглашенный эксперт Сколково, РАНХиГС, агентства стратегических инициатив Антонина Лебединская.

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«Чему вы уделяете больше времени, то становится более важным. В результате успехи и неудачи на работе влияют на многих сильнее, чем успехи и неудачи в других областях жизни», - отметила эксперт.

Но какие еще области жизни можно выделить? Не стоит забывать о родительской семье, отношениях в паре, отношениях с детьми, здоровье, хобби, духовном развитии, состоянии тела, отношениях с друзьями, яркости жизни. Эксперт подчеркнула: когда внимание распределено между несколькими областями жизни, человек более устойчив к сложностям, переменам и стрессам.

«Если в одной области у вас волнение или даже шторм, вы можете восстанавливаться и брать силы в других областях. Рассуждаете так: «Да, сейчас со здоровьем есть нюансы, но я любим, у меня есть близкие, у меня есть любимое занятие, у меня есть любимая работа, и все будет хорошо». Или так: «Да, отношения в паре не складываются, но у меня есть…», «Да, на работе сейчас не гладко, но у меня есть…», - советует Лебединская.

Но есть наюнс: это работает, если у человека есть выстроенная схема для другой области. Иными словами: уже есть друзья или хобби, или есть место, где человек получаете позитивные эмоции.

«Если в одной области кризис, в этот момент будет сложно выстраивать с нуля новую область жизни. Пройдет какое-то время, прежде чем вы начнете получать там эмоциональные ресурсы. Хотя, сам факт перенаправления внимания с проблемной области на что-то другое вам уже поможет», - уточнила специалист.

Что происходит с сотрудниками, которые фокусируют все свое внимание на работе:

Если на работе будут сложности, человеку будет негде восстановиться. У него нет другого источника энергии, радости. Станет трудно справляться с теми сложностями на работе. Получится замкнутый круг: у меня трудности на работе, поэтому мне тяжело, и это мешает мне справиться с трудностями на работе. Если главное в вашей жизни работа, то успехи и неудачи в этой области имеют больше веса, чем успехи и неудачи в других областях. А это значит, что проблемы на работе будут огорчать сильнее, чем успехи в других областях будут радовать и напитывать. Баланс позитива/негатива в жизни будет меняться в сторону негатива. Это будет омрачать эмоциональный фон, снижать уверенность в себе, снижать уровень энергии. Когда работа – самое важное в жизни человека, в моменты сложностей он бросает другие области своей жизни, чтобы сберечь ресурсы для главного – работы. «Вместо того, чтобы брать силы, человек лишает себя доступа к ним, и полностью фокусируется на проблемах работы, от чего ему становится хуже», - добавила эксперт.

Если вы узнаете в этом описании себя, своих близких или своих сотрудников, теперь вы знаете, что делать. Вот, что рекомендует Антонина Лебединская.

Выберите область, в которой вам будет легче всего или быстрее всего добиться успехов или испытать радость. Начните уделять ей время регулярно, минимум раз в неделю, лучше чаще. Выберите область, которой сейчас достается меньше всего вашего внимания. Подумайте, как вы могли бы улучшить качество жизни в этой части. Когда в одной области есть сложности, вложите свое время в другую, где сейчас больше радости и энергии. Проводите в ней больше времени, чтобы набираться сил, и вам будет легче пережить неприятности и тревоги.

Специалист подчеркнула: хобби делает человека более эмоционально устойчивым, пишет RuNews24.ru. Но не повредит ли хобби продуктивности, результатам? Исследование Университета штата Сан-Франциско показало:

Творческие хобби имеют прямой положительный эффект на производительность: сотрудники, занимающиеся ими, на 15–30% эффективнее в креативном решении проблем и помощи коллегам.

Хобби способствуют восстановлению от стресса: они дают ощущение контроля, саморазвития и глубоких переживаний, позволяют самовыражаться и исследовать свою аутентичность.

Хобби полезны для работы, они помогают предотвратить выгорание и улучшить благополучие сотрудников. Положительное влияние наблюдается в разных профессиях, не только в стрессовых.