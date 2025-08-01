Общество

СОНКО Псковской области могут подать заявку на грантовый конкурс

В Министерстве молодежной политики Псковской области объявили о начале конкурса на получение субсидии из областного бюджета для социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО). Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Цель конкурса — поддержать социальные проекты, которые реализуются в регионе. Максимальный размер субсидии составляет 1 000 000 рублей.

Прием заявок до 31 августа 2025 года по ссылке. Победители будут определены до 14 октября 2025 года.

Напомним, с 1 января 2025 года региональные грантовые конкурсы для некоммерческих организаций Псковской области проводятся на платформе «Электронный бюджет», согласно федеральному законодательству. Для участия нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах.