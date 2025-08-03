Общество

Сергей Вострецов: Знание русского языка при работе с людьми — необходимый минимум

Минтруд предложил запретить работу иностранцам без знания русского языка. По мнению председателя объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергея Вострецова, мера является своевременной и логичной, особенно в условиях нарастающего спроса на квалифицированный и культурно интегрированный труд.

Министерство труда России вынесло на общественное обсуждение проект приказа, который устанавливает запрет на трудоустройство иностранцев из визовых стран на ряд профессий, если они не владеют русским языком. Речь идет о должностях, связанных с постоянным взаимодействием с российскими гражданами — в частности, это водители, продавцы и медицинские работники. Нововведение, как ожидается, коснется работников из Китая, Индии, Турции и других государств, чьи граждане приезжают по квотам на работу в Россию.

В Минтруде уточнили, что целью данного ограничения является повышение качества услуг, оказываемых населению, а также обеспечение безопасности и комфортной среды для граждан. Проект уже вызвал широкий общественный резонанс, особенно на фоне недавнего решения губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который запретил мигрантам работать в такси. Теперь перевозчики обязаны в течение трех месяцев расторгнуть договоры с иностранцами, не имеющими гражданства РФ.

Свою позицию по поводу инициативы Минтруда высказал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов: «Мы должны исходить из интересов наших граждан, а не превращать рынок труда в безликий конвейер дешёвой рабочей силы. Когда человек работает с людьми — в транспорте, торговле или медицине — он обязан не только обладать профессиональными навыками, но и быть в состоянии полноценно коммуницировать с теми, кого обслуживает. Знание русского языка в этом контексте — не роскошь, а необходимый минимум. Профсоюзы давно говорили о том, что социальная интеграция работников из-за рубежа должна начинаться с языка. Без этого невозможно ни обеспечение безопасности, ни формирование здоровой рабочей атмосферы. Мы поддерживаем инициативу Минтруда и надеемся, что она станет частью более широкой государственной политики по защите интересов отечественного трудового рынка», — заявил Сергей Вострецов.

Эксперты отмечают инициатива способна положительно сказаться на качестве сервиса, а также станет стимулом для мигрантов осваивать язык страны, в которой они планируют трудиться.

Сейчас проект проходит общественное обсуждение, после чего может быть доработан и утвержден. Если документ вступит в силу, работодатели будут обязаны проверять уровень владения русским языком у иностранных сотрудников, претендующих на работу в определённых сферах, входящих в перечень социально значимых.