Общество

МТС открыла в Псковской области предзаказ на смартфоны серии HUAWEI Pura 80 Ultra и HUAWEI Pura 80 Pro

Цифровая экосистема МТС объявляет о начале предзаказа на новые модели смартфонов серии HUAWEI Pura 80. Старшая модель HUAWEI Pura 80 Ultra получила первый в отрасли модуль с двумя телеобъективами со сверхбольшим сенсором.

В период предзаказа с 01 по 08 августа при покупке смартфонов HUAWEI HUAWEI Pura 80 Ultra и HUAWEI Pura 80 Pro покупатели получат в подарок HUAWEI WATCH GT 5 Pro и сервисные привилегии, которые включают в себя 1 год HUAWEI Care+ бесплатно.

Старшая модель HUAWEI Pura 80 Ultra представлена в сверкающем золотом и черном оттенках. Версия HUAWEI Pura 80 Pro — в глянцевом красном, глянцевом белом и классическом черном.

Стоимость новинок в МТС:

HUAWEI Pura 80 Ultra (16 ГБ + 512 ГБ) — 139 999 рублей;

HUAWEI Pura 80 Pro (12 ГБ + 512 ГБ) — 89 999 рублей.

На смартфоны действует рассрочка 0-0-24.

О новинках

Культовый дизайн

HUAWEI Pura 80 Ultra и HUAWEI Pura 80 Pro получили культовый дизайн блока камер, символизирующий постоянное движение вперед. Яркие оттенки с глянцевым эффектом изысканно сверкают при солнечном цвете и сочетаются с золотистыми кольцами в обрамлении фотомодулей.

Профессиональная фотосъемка

HUAWEI Pura 80 Ultra получила инновационную камеру с двумя телеобъективами со сверхбольшим сенсором и HDR-камерой с крупным 1-дюймовым сенсором. Камера поддерживает 3,7-кратный и 9,4-кратный оптический зум. Смартфон HUAWEI Pura 80 Ultra впервые поддерживает портретный режим с 10-кратным оптическим зумом. В таком режиме обеспечивается эффект боке и эффект сжатия пространства, при котором и главный объект, и фон отображаются крупным планом. Модель поддерживает съемку видео ультра HDR. Динамический диапазон может достигать значения 16 EV, что в 15 раз выше по сравнению со смартфоном Pura 70 Ultra. В тандеме с кинематографическим движком HDR-камера обеспечивает ультравысокий динамический диапазон при съемке видео и четкое отображение света и тени даже при сложном освещении. Во время съемки с очень большой разницей в яркости освещения камера точно передает светлые области, делая темные области более комфортными для восприятия человеческим глазом.

Ультракамера HUAWEI Pura 80 Pro получила камеру с сверхбольшим 1-дюймовым сенсором. Модель поддерживает 10-ступенчатую регулируемую диафрагму f/1.6–f/4.0. При съемке портретов на смартфон при тусклом освещении, например, в клубах или барах, камера интеллектуально переключается на большой размер диафрагмы f/1.6 для захвата большего количества света, благодаря чему удается точно передавать цвета и детали кадра.

Обе модели получили модуль для ультрареалистичной съемки. Он обеспечивает точную цветопередачу, позволяя снимать яркие и удивительно четкие кадры. HUAWEI Pura 80 Ultra и HUAWEI Pura 80 Pro также получили обновленный ночной режим съемки. Усовершенствованные фильтры и стили HUAWEI XMAGE наряду с инновационными технологиями фотосъемки, самым крупным в отрасли сенсором телеобъектива и передовыми алгоритмами позволяют создавать кристально четкие изображения даже при сильном увеличении и слабом освещении.

Инновационные возможности искусственного интеллекта

HUAWEI серии Pura 80, первый смартфон, в который интегрирован быстрый поиск Яндекса по изображению. Он позволяет с помощью нейросетей распознавать объекты на экране и искать их в интернете. Для этого необходимо зажать экран двумя пальцами в любом приложении. Жест откроет суперапп «Яндекс с Алисой», который найдет нужный объект или похожий на него в интернете. Также к изображению можно задать вопрос или сопроводить его комментарием. Например, можно попросить найти такой же плед, как на картинке, но другого цвета.

В HUAWEI Pura 80 Pro и HUAWEI Pura 80 Ultra реализована умная кнопка управления, которая предоставляет мгновенный доступ к выбранным пользователем функциям, включая AI-ассистент Алису по умолчанию. Достаточно нажать на кнопку питания на полсекунды, попросить Алису голосом, и она поможет с управлением функциями смартфона, ответит на вопросы благодаря встроенному искусственному интеллекту, упростит взаимодействие с устройствами Умного дома. После покупки пользователи смартфонов серии HUAWEI Pura 80 получают 3 месяца бесплатной подписки на опцию Алиса Про. В расширенной версии Алиса ответит на вопросы об объектах в камере смартфона в реальном времени. Для сложных задач можно начать новый чат с нейросетью Алисой в приложении.

Непревзойденная мощь и производительность

HUAWEI Pura 80 Pro и HUAWEI Pura 80 Ultra получили емкую батарею 5170 мА*ч, а также поддержку проводной зарядки HUAWEI SuperCharge 100 Вт и беспроводной зарядки HUAWEI SuperCharge 80 Вт.

Несмотря на изящный внешний вид, смартфоны отличаются высокой прочностью благодаря износостойкому стеклу Kunlun Glass 2-го поколения. Данный материал в 16 раз устойчивее к появлению царапин и в 25 раз — к повреждениям при падении.

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