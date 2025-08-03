Сотрудники социальных учреждений Псковской области обсудили вопросы организации волонтерской работы

Семинар-совещание «Стационарные учреждения социального обслуживания. Волонтерство внутри и за периметром» прошло в Доме молодежи в Пскове сегодня, 4 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».
Фото здесь и далее: АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив»
В совещании приняли участие сотрудники стационарных социальных учреждений, которые отвечают за взаимодействие с волонтерами и организацию волонтерской деятельности среди псковичей. Открыла мероприятие заместитель министра социальной защиты Псковской области Татьяна Николаева. Она подчеркнула важность развития волонтерских инициатив в социальных учреждениях.
Эксперты поделились практическими рекомендациями по организации добровольческих инициатив как среди местных жителей, так и с привлечением внешних помощников. Начальник ресурсного центра добровольчества Алина Корныльева рассказала о системном подходе к организации волонтерской работы, особое внимание уделив развитию «серебряного» волонтерства.
Отдельный блок был посвящен поиску партнеров и привлечению ресурсов. Директор АНО «Центр профессиональных компетенций и развития «ПРИОРИТЕТ» Олеся Назарой, поделилась методиками установления сотрудничества с различными организациями и привлечения дополнительной поддержки для социальных проектов.