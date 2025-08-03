Общество

Сотрудники социальных учреждений Псковской области обсудили вопросы организации волонтерской работы

Семинар-совещание «Стационарные учреждения социального обслуживания. Волонтерство внутри и за периметром» прошло в Доме молодежи в Пскове сегодня, 4 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».

Фото здесь и далее: АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив»

В совещании приняли участие сотрудники стационарных социальных учреждений, которые отвечают за взаимодействие с волонтерами и организацию волонтерской деятельности среди псковичей. Открыла мероприятие заместитель министра социальной защиты Псковской области Татьяна Николаева. Она подчеркнула важность развития волонтерских инициатив в социальных учреждениях.

Эксперты поделились практическими рекомендациями по организации добровольческих инициатив как среди местных жителей, так и с привлечением внешних помощников. Начальник ресурсного центра добровольчества Алина Корныльева рассказала о системном подходе к организации волонтерской работы, особое внимание уделив развитию «серебряного» волонтерства.

«Надеюсь, в каждом социальном учреждении из тех, чьи представители у нас сегодня присутствовали, будут созданы волонтерские отряды, которые будут включаться не только в нашу повестку, но и у себя в учреждениях будут активно развивать волонтерские сообщества. Каждую организацию , кто будет готов стать организатором волонтерской деятельности, мы будем индивидуально сопровождать, пока они уверенно не встанут на этот путь», – отметила Алина Корныльева.

Отдельный блок был посвящен поиску партнеров и привлечению ресурсов. Директор АНО «Центр профессиональных компетенций и развития «ПРИОРИТЕТ» Олеся Назарой, поделилась методиками установления сотрудничества с различными организациями и привлечения дополнительной поддержки для социальных проектов.