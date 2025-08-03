Общество

Псковские госслужащие представили регион на Всероссийском форуме «Территория смыслов»

Молодые госслужащие из Псковской области Тахмина Шарапова и Игорь Ежов приняли участие в смене «Служение» в рамках одиннадцатого Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», который проходил с 31 июля по 3 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».

Фото здесь и далее: АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив»

Смена объединила более 600 молодых государственных и муниципальных служащих, сотрудников силовых структур, работников федеральных и региональных бюджетных учреждений, участников специальной военной операции, поисковиков, студентов-спасателей и молодых врачей, участвующих в медицинской помощи на передовой.

Темой смены «Служение» стал государственный суверенитет, защита интересов Отечества и ответственность за его судьбу. Так, на панельной дискуссии «Время новых Героев. Люди госслужбы в России XXI века» ведущие эксперты обсудили с участниками, как изменился институт госслужбы в нашей стране, какие качества необходимы современному чиновнику и почему важно перенимать опыт участников СВО.

«Именно смена "Служение" позволила нам почувствовать себя частью чего-то большего. Здесь в полной мере мы осознали свою значимость и предназначение. Через служение мы укрепляем связь поколений, создаем условия для процветания и благополучия наших соотечественников. Мы, как молодое поколение нашей страны, гордимся возможностью быть полезными и значимыми для своего народа!», - поделилась Тахмина Шарапова.

Помимо образовательной части организаторы подготовили для участников обширную программу, которая включала концерты, мастер-классы и спортивные мероприятия.