Общество

Любовь Трифонова: Работы на Екатерининской площади в Новоржеве завершены

Комиссия приняла работу по благоустройству общественной территории «Екатерининская площадь» в Новоржеве сегодня, 4 августа. Об этом глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова сообщила в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

Работы проводились в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В состав комиссии вошли представители администрации Новоржевского муниципального округа, представители подрядной организации и управления капитального строительства Псковской области, осуществлявшего строительный контроль.

«Искренне благодарю за огромную, порой очень тяжелую, но качественную работу: Алексея Яковлева, Дмитрия Филиппова, Алексея Афанасьева, Александра Кириллова, Дениса Павлова, Василия Михайлова, Сергея Семенова. Спасибо огромное всем, новоржевцам, кто поддержал наш проект в 2024 году и проголосовал за эту территорию, кто поддерживал и активно помогал. За два года мы вместе сделали важное дело и получили красивую площадь и сквер! Есть новая задача - ремонт фасада здания. Работаем дальше!» - отметила Любовь Трифонова.

Общественная территория «Екатерининская площадь» в Новоржеве на улице Германа стала победителем Всероссийского голосования в 2024 году. Скульптором выступил Владимир Горевой.