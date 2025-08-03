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Общество

Замужняя женщина с детьми является среднестатистическим портретом коллектора - аналитики

05.08.2025 08:40|ПсковКомментариев: 0

Среднестатистический портрет коллектора в России - это женщина с высшим образованием, в возрасте 36 лет, состоящая в браке и у которой есть дети, говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

«Несмотря на мифы, которые иногда имеют место быть, 70% специалистов по взысканию — это женщины. Учитывая специфику профессии, во главе требований к которой ставятся такие качества, как умение выслушать, переговорные навыки, терпение, то профессия "коллектор" изначально больше подходит женщинам, что и показывает статистика», - указывают аналитики.

Отмечается, что средний возраст сотрудника профессиональной коллекторской организации (ПКО), который занимается деятельностью по взысканию, составляет около 36 лет. При этом аналитики отмечают рост в общей структуре молодых специалистов. За год доля молодых специалистов в возрасте до 25 лет выросла на 2 процентных пункта - до 9%, пишет РИА Новости.

«Во-первых, работа коллектора на изначальных позициях, действительно, может не предполагать опыт работы. При трудоустройстве сотрудник проходит обучение, и первое время он работает под наблюдением наставника. Во-вторых, это возможность карьерного роста. На сегодня около 45% топ-менеджеров компаний пришли работать в ПКО изначально на позицию "коллектор"», - уточняют аналитики.

«В-третьих, прозрачные трудовые взаимоотношения и достойный уровень вознаграждения также влияют на то, что отрасль становится привлекательной для молодых специалистов», - добавляют они.

Также отмечается, что 85% специалистов по взысканию имеют высшее образование. Среднее специальное образование имеют около 10% сотрудников и среднее 5%.

«Учитывая средний возраст сотрудника, подавляющее большинство имеет опыт работы в других организациях. Около 67% сотрудников ранее так или иначе были заняты в финансовом сегменте. Еще 24% работали в сфере психологии и образования, как следствие, они владеют хорошими коммуникационными качествами», - рассказывают аналитики.

Сотрудники ПКО в 80% случаев находятся в официальном браке и у 50% из них есть дети, уточняют они.

«Важно понимать: коллектор — это не судья и не мститель. Это посредник, который помогает человеку закрыть сложную ситуацию. У долга есть срок, и он не приговор. Наша задача — напомнить об этом и предложить пути решения, а не усугублять», - заявил гендиректор ПКО «Защита Онлайн» Денис Загребельный, чей комментарий привели авторы исследования.

Чтобы вывести среднестатистический портрет коллектора, были проанализированы консолидированные данные более чем по 20 тысяч сотрудников крупнейших ПКО.

Источник: Псковская Лента Новостей
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