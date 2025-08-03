Общество

Большинство респондентов ПЛН считают, что законодательные инициативы не изменят демографическую ситуацию в стране

84,4% респондентов Псковской Ленты Новостей полагают, что законодательные инициативы, такие как выплаты беременным студенткам, налог на бездетность, необходимость сажать рядом разнополых коллег, не изменят демографическую ситуацию в стране. Они считают, что для рождения детей людям нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Это следует из опроса, в котором приняли участие 398 человек.

7,3% поддерживают это мнение, отмечая, что если пара не хочет заводить детей, то никакими «инициативами» их не заставить. 1,2% также думают, что меры поддержки не помогут, так как они направлены на помощь ограниченным слоям населения. 3% респондентов уверены, что рожать детей - это не только право, но и обязанность членов общества. Для этого им надо не только финансами помогать, но и стимулировать налогами.

Всего 0,5% участников опроса считают, что инициативы должны помочь, государство делает много для повышения рождаемости. 1,8% согласны, что меры должны помочь. По их мнению, сейчас предпринимаются первые шаги, а последующие программы будут еще лучше. 1,8% участников опроса выразили нейтральное отношение и заявили, что им все равно.

Таким образом, большинство респондентов считают, что законодательные инициативы не помогут улучшить демографическую ситуацию в стране. Они думают, что для рождения детей людям нужна стабильность и уверенность. Лишь малая часть опрошенных уверены, что меры поддержки мотивируют граждан на создание семьи.

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