Общество

Увеличены страховые пенсии более 42,7 тысячи работающих жителей Псковской области

Отделение Социального фонда России по Псковской области произвело беззаявительный перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров. Это более 42,7 тысячи жителей региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделении СФР.

Корректировка выплат затронула всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в 2024 году работодатели уплачивали страховые взносы. Выплаты также увеличены получателям пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтенные ранее при назначении выплат.

«В отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии повышается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше будет увеличена пенсия. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента. Посмотреть накопленные коэффициенты можно в выписке из лицевого счета, запросив ее через личный кабинет на портале Госуслуг», — рассказал заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Августовский перерасчет, как и все плановые ежегодные повышения пенсий, происходит автоматически, поэтому пенсионерам не нужно никуда обращаться, чтобы получить выплаты в новом размере. Деньги будут перечислены всем работающим и неработающим пенсионерам в августе по стандартному графику. Для этого специалисты отделения СФР по Псковской области в июле заблаговременно провели необходимые мероприятия по корректировке размеров пенсионных выплат.

Также напомним, что Социальный фонд России с 1 января 2025 года возобновил индексацию пенсий для работающих пенсионеров. В этом году пенсии были повышены на 9,5%. Кроме того, если пенсионер прекращает трудовую деятельность, то в дополнение к прибавке по индексации за 2025 год, в размер пенсии включают также все пропущенные за время его работы индексации.

По всем вопросам можно обратиться в отделения СФР по Псковской области по телефону контакт-центра: 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный). Обратиться также можно и в социальные сетях: «ВКонтакте», «Телеграм», «Одноклассники».