Общество

Новая илососная машина закуплена в Псковском районе

Новая илососная машина поможет решать вопросы коммунального хозяйства Псковского района. Об этом сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Наталья Федорова

Комплекс на базе автомобиля «Камаз» приобретен за счет средств бюджета района. Наталья Федорова выразила благодарность депутатскому корпусу и специалистам администрации за поддержку этого важного вопроса.

Машина уже прибыла, сейчас оформляются необходимые документы. Она будет передана в эксплуатацию муниципального предприятия «Колхоз им. Залита». Основное предназначение илососной машины - при помощи вакуума прочистка люков и канализационно-насосных станций от иловых накоплений и твёрдых взвесей.

Наталья Федорова отметила, до этого момента у предприятия такой техники не было. При возникновении аварийных ситуаций (например, в Писковичах минувшей зимой) нужно было на коммерческой основе обращаться за помощью в сторонние организации. Что важно, машину предприятие будет использовать не только для устранения аварийных ситуаций, но и для профилактических работ на сетях.