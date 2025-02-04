ЖКХ

Ликвидация аварии на канализации в псковской деревне Писковичи выходит в завершающую стадию

Работы по прочистке канализации от засора в деревне Писковичи Псковского района находятся в завершающей стадии, сообщила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«В ЖК "Видный" подача воды возобновлена утром 7 февраля. В Писковичах, в домах №13 и №14, подача воды в систему центрального водоснабжения на данный момент отключена, время включения будет известно по окончанию работ. Работы находятся в завершающей стадии», - рассказала глава района.

Она добавила, что на месте устранения засора канализационного коллектора работают 3 единицы техники.

«Дополнительную информацию сообщим после 17.00», - подытожила Наталья Федорова.

Напомним, что рабочие устраняют засор вручную и механическим способом. Плотность засора очень серьезная: посторонние предметы, попавшие в канализацию, под давлением воды и во влажной среде спрессовались и превратились в трудно поддающуюся воздействию массу. Специалисты работают с осторожностью, чтобы не повредить трубы и не усугубить ситуацию.