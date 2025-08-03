Общество

Сигнал «Внимание всем» услышат псковичи 6 августа

6 августа в Псковской области состоится плановая проверка готовности систем оповещения населения, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

С 8:00 до 8:20 будут звучать электросирены, мощные акустические системы и громкоговорители для передачи сигнала «Внимание всем». По окончании звучания сирен будет передано речевое сообщение «Техническая проверка».

Глава региона напомнил, что такие проверки проводятся в регионе регулярно, чтобы проверить исправность работы оборудования.