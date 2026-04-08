 
Общество

Более тысячи медиков трудоустроились в учреждения здравоохранения Псковской области за 5 лет

2

За 5 лет, с 2021 по 2025 год, в медучреждения Псковской области были трудоустроены почти 440 врачей, более 600 медсестер и фельдшеров. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в мессенджере Мах.

Фотографии предоставили в министерстве здравоохранения Псковской области

«Мы постоянно совершенствуем меры поддержки, привлекая в регион медицинских работников: сейчас выплата при первом трудоустройстве составляет до 300 тысяч рублей, а в Пскове и Великих Луках до 1 млн — врачам дефицитных специальностей и до 500 тысяч — фельдшерам скорой помощи», - прокомментировал глава региона.

Участковый педиатр детской городской поликлиники Дарья Пантелеева приехала в Псков из Перми вслед за мужем-военнослужащим. Специалист окончила Башкирский государственный медицинский университет. Практика во время пандемии лишь укрепила желание помогать людям.

Больше всего молодого врача радуют моменты, когда дети выздоравливают и делятся эмоциями. По словам Дарьи, именно ради таких моментов и стоит быть педиатром.

Проблема дефицита кадров в медицине решается при поддержке президентского национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», по этой же программе создаются современные условия для врачей. И это прямое выполнение Народной программы «Единой России», заметил губернатор. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026