Более тысячи медиков трудоустроились в учреждения здравоохранения Псковской области за 5 лет

За 5 лет, с 2021 по 2025 год, в медучреждения Псковской области были трудоустроены почти 440 врачей, более 600 медсестер и фельдшеров. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в мессенджере Мах.

«Мы постоянно совершенствуем меры поддержки, привлекая в регион медицинских работников: сейчас выплата при первом трудоустройстве составляет до 300 тысяч рублей, а в Пскове и Великих Луках до 1 млн — врачам дефицитных специальностей и до 500 тысяч — фельдшерам скорой помощи», - прокомментировал глава региона.

Участковый педиатр детской городской поликлиники Дарья Пантелеева приехала в Псков из Перми вслед за мужем-военнослужащим. Специалист окончила Башкирский государственный медицинский университет. Практика во время пандемии лишь укрепила желание помогать людям.

Больше всего молодого врача радуют моменты, когда дети выздоравливают и делятся эмоциями. По словам Дарьи, именно ради таких моментов и стоит быть педиатром.

Проблема дефицита кадров в медицине решается при поддержке президентского национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», по этой же программе создаются современные условия для врачей. И это прямое выполнение Народной программы «Единой России», заметил губернатор.