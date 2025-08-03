Общество

Реабилитационный центр для участников СВО в Печорах готовится к открытию

В Печорах завершается создание первого в России православного реабилитационного центра для участников специальной военной операции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона. Его площадки во вторник, 5 августа, посетили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель благотворительного фонда «Христианское милосердие», руководитель Международной общественной организации «Императорское православное палестинское общество» Сергей Степашин, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин и другие официальные лица.

Фотографии: пресс-служба правительства Псковской области

Центр будет предназначен для отдыха и оздоровления, оказания психологической помощи, а также социокультурного и физического восстановления участников СВО, в том числе бойцов с ограниченными возможностями здоровья.

Михаил Ведерников и Сергей Степашин, пройдя по центру, ознакомились с функционалом помещений. В медицинских кабинетах установлено специализированное оборудование, позволяющее корректировать психоэмоциональное состояние пациентов и проводить мероприятия с использованием различных релаксирующих техник. Одновременно центр сможет принимать 38 человек.

Для занятий физкультурой на базе центра оборудованы спортзал и спортивная площадка, которые адаптированы и для маломобильных групп населения. В центре также созданы возможности для обучения игре на музыкальных инструментах, организована творческая мастерская. Особое внимание будет уделяться духовной поддержке ветеранов СВО.

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В настоящее время реабилитационный центр в Печорах готовится к открытию. Руководство учреждения занимается подбором персонала и разработкой лечебно-восстановительных программ для пациентов. Сергей Степашин и Михаил Ведерников высоко оценили комплексный подход к организации центра: уютные комнаты для постояльцев, разнообразные возможности для восстановления, удобство расположения.

Вопросы запуска в работу и дальнейшего функционирования реабилитационного центра рассмотрены на выездном заседании Попечительского совета благотворительного фонда «Христианское милосердие». Это один из значимых проектов фонда.

Сергей Степашин обратил внимание, что реабилитационный центр станет одним из лучших в стране. «Географию создания подобных центров мы расширим, но значимо то, что первый создается здесь, на Псковской земле. Это удивительный центр. Важно, чтобы он как можно скорее начал принимать постояльцев», — сказал он. Сергей Степашин поблагодарил за реализацию проекта кураторов и выразил признательность губернатору за поддержку столь значимой инициативы.

«Традиции милосердия имеют многовековую историю на Псковской земле. Действительно в Печорах построен очень хороший центр. Регион со своей стороны, в том числе региональный филиал фонда "Защитники Отечества“ и социальный блок, готов подключиться к созданию программ реабилитации ветеранов СВО и оказывать всю необходимую поддержку», — отметил на заседании Михаил Ведерников.

«Главное, что идея создания современного реабилитационного центра для ветеранов СВО начинает воплощаться. Можно с уверенностью говорить, что это направление в стране работает», — заметил Юрий Чиханчин, который также входит в состав Попечительского совета фонда.

Проект по строительству центра реабилитации ветеранов и участников СВО в Печорах поддержал и ПСБ. «Участие в проектах Фонда «Христианское милосердие» является для нас возможностью внести вклад в дело духовного, физического и социального восстановления защитников Отечества. ПСБ намерен и после открытия центра продолжать поддержку других программ фонда. В числе приоритетов — дальнейшее развитие действующих центров реабилитации и оздоровительных центров и участие в новых проектах для поддержки защитников», — отметил первый заместитель председателя ПАО «Промсвязьбанк» Олег Барыбин.

В рамках заседания участники обсудили вопросы развития направлений реабилитации для ветеранов боевых действий в целом, а также методику работы с постояльцами, которая должна быть унифицирована для всех учреждений подобного типа. Отдельно рассмотрена тема комплексного подхода к оказанию поддержки ветеранам СВО.

В ходе визита официальные лица прошли по обновленным городским улицам, посетили и саму обитель — Псково-Печерский монастырь с непрерывной многовековой историей и запоминающимся историко-архитектурным ансамблем 15–19 веков. За последние 5 лет в Печорском округе проведена большая работа по развитию города и сохранению памятников истории и объектов храмового зодчества монастыря. Сейчас реконструкция продолжается в рамках деятельности АНО «Возрождение объектов культурного наследия».

Руководитель организации Денис Василенко рассказал, что в зоне ответственности организации — 25 объектов культурного наследия регионального и федерального значения, расположенных в границах территории монастыря. В настоящее время на 10 объектах проводятся работы по ремонту, реставрации и приспособлению зданий для современного использования.