Общество

Обустройство контейнерных площадок производят на новоржевском кладбище

Проект по благоустройству гражданского кладбища продолжают реализовывать в Новоржеве, сообщается на странице главы Новоржевского муниципального округа Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

«Отлично, когда удается согласованно идти к цели. Продолжаем реализацию инициативного проекта по ремонту каменной ограды и благоустройству гражданского кладбища. В очередной раз вместе с коллегами, Ольгой Васильевой и Эдуардом Волковым, посмотрели, как идут работы. В настоящее время осуществляется кладка декоративных столбиков и обустройство контейнерных площадок, доставлены контейнеры и бункеры большой вместимости», - сообщила Любовь Трифонова.

Она отметила, что рядом с оградой начали обустройство тротуара, что придаст территории благоустроенный вид и обеспечить безопасность движения пешеходов.

«Убедительная просьба к жителям города! Соблюдайте чистоту на территории кладбища! Не складируйте мусор с внутренней и внешней стороны ограды! Его невозможно будет убрать и вывезти. Собирайте мусор в мешки или пакеты, которые опускайте в контейнеры! Давайте вместе уважать труд других людей!» - призвала глава района.

Напомним, общая сумма реализации проекта составит почти 1,5 млн рублей.