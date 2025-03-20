Общество

Кладбище благоустроят в Новоржеве за счет субсидии

Гражданское кладбище в Новоржеве благоустроят за счет субсидии из областного бюджета, сообщается в Telegram-канале главы Новоржевского муниципального округа Любови Трифоновой.

Фото здесь и далее: Любовь Трифонова / Telegram

«Готовимся к реализации инициативного проекта. В бюджет муниципального округа поступила субсидия из областного бюджета на реализацию инициативного проекта «Благоустройство гражданского кладбища города Новоржева». Общая сумма реализации проекта составит почти 1,5 млн рублей», - отметила глава района.

В ближайшее время проведут закупочные процедуры и определят подрядчика для выполнения работ.

По проекту планируются следующие работы:

ремонт декоративных столбиков ограждения;

ремонт каменной кладки ограждения кладбища;

установка контейнерных площадок;

установка туалетов на территории кладбища.

«Эти мероприятия необходимы. Отношение граждан к памяти умерших и достойное содержание мест захоронения является одним из показателей цивилизованности, гуманности и зрелости общества», - добавила Любовь Трифонова.