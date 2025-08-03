Общество

В школы Псковской области требуются учителя математики, русского языка и начальных классов

В школах Псковской области отмечается потребность в учителях начальных классов, а также в педагогических кадрах по таким предметам, как русский язык и литература, физика, математика, обществознание, иностранный язык. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в министерстве образования региона.

«В 2024 – 2025 учебном году в образовательных учреждениях Псковской области работало 9082 педагогических работника,

при этом имеется 310 вакансий, которые закрываются за счет увеличения нагрузки работающих учителей», - отметили в ведомстве.

Также в министерстве образования региона добавили: несмотря на то, что в предыдущие годы число обучающихся сокращалось, особенно в сельских школах, количество педагогических работников оставалось стабильным и даже увеличивалось благодаря программам поддержки молодых специалистов и мер по повышению квалификации кадров.

Ранее сообщалось, что школы Псковской области в этом году ожидают 5 816 детей, поступающих в первый класс.