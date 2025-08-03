Общество

На Талабских островах ещё раз обработают площади произрастания борщевика

Глава Псковского района Наталья Федорова с рабочей поездкой посетила Талабские острова. Об этом Наталья Федорова сообщила на своей странице «ВКонтакте».

Фотографии: Наталья Федорова / страница «ВКонтакте»

«Вместе с руководителем регионального оператора по ТКО - компании "Экогрупп" Денисом Кузнецовым и сотрудниками районной администрации на месте решали комплекс вопросов жизнедеятельности и благоустройства территории», - отметила она.

Подрядчику, исполняющему муниципальный контракт по обработке территорий от борщевика Сосновского, направили претензию. Площади произрастания сорного растения необходимо обработать ещё раз, что было выполнено накануне.

С Денисом Кузнецовым глава района осмотрела площадки накопления ТКО, в том числе и крупногабаритного, с целью найти дополнительные варианты решения грамотного хранения и своевременного вывоза мусора с островов. Уделили внимание именно системному и комплексному подходу к этому вопросу. Наметили ближайшие шаги, в том числе и сложного аспекта транспортировки ТКО.

Наталья Федорова отметила, что накануне состоялся очередной вывоз мусора с островов. Региональный оператор забрал и крупногабаритные отходы, доставленные жителями. Будет усилена работа по ликвидации и профилактике образования несанкционированных свалок.

«В ходе перемещения по территории также проконтролировали объекты благоустройства и выполнение правил торговли на островах», - добавила Наталья Федорова.