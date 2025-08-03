Общество

Псковичей приглашают принять участие в конкурсе практик в сфере национальных отношений

Открыт приём заявок на VII Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений, сообщили Псковской Ленте новостей в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Изображение: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

Конкурс направлен на сохранение и развитие этнокультурного многообразия России и проводится в следующих номинациях:

Лучшие проекты СО НКО и инициативных групп в сфере гармонизации межнациональных отношений

Проекты, направленные на сохранение национальных языков, культур и традиций народов России

Лучшие практики органов государственной власти в сфере национальных отношений

Практики бюджетных учреждений, Домов дружбы народов и Домов национальностей

Проекты коммерческих организаций в сфере национальных отношений

Лучшие практики в сфере народной дипломатии (в партнёрстве с Международным союзом неправительственных организаций «Ассамблея народов мира»)

Участвовать могут граждане РФ и организации. Рассматриваются уже реализованные или находящиеся в стадии реализации проекты. Для участия необходимо до 20 октября подать заявку на платформе.

Итоги подведут до 30 января 2026 года. Узнать подробности можно на сайте.

Конкурс организован АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» при поддержке ФАДН России.