Псковичей приглашают принять участие в конкурсе практик в сфере национальных отношений

Открыт приём заявок на VII Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений, сообщили Псковской Ленте новостей в АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив».
Изображение: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»
Конкурс направлен на сохранение и развитие этнокультурного многообразия России и проводится в следующих номинациях:
Участвовать могут граждане РФ и организации. Рассматриваются уже реализованные или находящиеся в стадии реализации проекты. Для участия необходимо до 20 октября подать заявку на платформе.
Итоги подведут до 30 января 2026 года. Узнать подробности можно на сайте.
Конкурс организован АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» при поддержке ФАДН России.