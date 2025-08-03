Общество

В правительстве Псковской области чествовали строителей

Торжественная церемония награждения специалистов строительной отрасли состоялась в правительстве Псковской области в преддверии профессионального праздника, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве.

Фотографии: правительство Псковской области

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова представителей отрасли поздравила его первый заместитель Вера Емельянова и вручила региональные награды. Вера Емельянова поблагодарила сотрудников профильных предприятий за труд и профессиональное мастерство.

«Появляются новые микрорайоны и создается инфраструктура для комфортной жизни людей. Это остается на долгие годы. Все мы — свидетели предыдущей истории, потому что во все времена строители были зодчими. Ведь зодчие оставляют следы на долгие годы», — сказала первый вице-губернатор.

В ходе церемонии семь человек получили нагрудные знаки к званию «Заслуженный строитель Псковской области», еще двое отмечены почетными грамотами губернатора.