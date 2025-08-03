Общество

Псковские общественники участвуют в приемке школ к новому учебному году

В среду, 6 августа, в Пскове стартовала ежегодная приемка образовательных учреждений к новому учебному году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Депутаты фракции «Единая Россия» Псковской городской Думы совместно с управлением образования администрации города Пскова, представителями надзорных структур, ведомств, родительских комитетов и администраций школ проверяют готовность школ к новому учебному году. Особое внимание уделяется качеству проведённых ремонтных работ в школьных зданиях, соблюдению пожарной безопасности и санитарно-гигиенических норм, состоянию школьных территорий, спортивных площадок, оснащённости оборудованием.

Депутат Псковской городской Думы Алексей Форш с родительской общественностью посетили сегодня общеобразовательную школу №5 имени Героя России Марка Евтюхина и Псковскую гимназию № 29. Вместе с комиссией они проверили качество подготовки школ к 1 сентября. Образовательные учреждения приняты без нареканий.

«Приятно отметить, что спортивные залы, столовые, кабинеты, пришкольные территории приведены в порядок. Большое внимание уделяется пожарной безопасности, антитеррору», – отметил депутат ПГД Алексей Форш при посещении учебных заведений.

По итогам проверок образовательные учреждения признаны годными к началу учебного года, составлен акт о готовности учреждений к учебному году. Акты подписаны. Школы ждут учеников.

Напомним, одним из ключевых направлений Народной программы «Единой России» является программа капремонта и строительства школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения. Она была инициирована президентом на съезде «Единой России» в 2021 году. В ней участвует более 7300 школ по всей стране. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. Актив «Единой России» проверяет готовность школ к новому учебному году. Это ежегодная акция, которую проводит «Единая Россия» в рамках реализации партпроекта «Новая школа» и Народной программы партии.