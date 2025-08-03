Общество

Точка доступа Wi-Fi появилась в псковском магазине продуктов Пушкиногорья

Свободный доступ к сети Wi-Fi организовали в одном из магазинов молочных продуктов Пушкиногорья в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в магазине.

Фото: Молочные продукты Пушкиногорья

«Друзья! У нас отличные новости! Все мы знаем, что сейчас существует проблема с подключением к мобильному интернету. Для вашего удобства в одном из магазинов мы сделали бесплатную точку Wi-Fi. Подключение очень простое – всего лишь отсканировать QR-код», - сообщили в магазине.

Точка доступа располагается по адресу: город Псков, улица Яна Фабрициуса, 7.