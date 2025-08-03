Упавшие деревья повредили кладбище в Пушкинских Горах

Множество могил завалило упавшими деревьями на пушкиногорском кладбище, сообщается в группе «Подслушано Пушкинские Горы» в соцсети «ВКонтакте».
Фото: «Подслушано Пушкинские Горы» / «ВКонтакте»
«Приехали на кладбище навестить отеческие могилы, вот такая картина. Заявление в администрацию посёлка написали, ждём помощи в спиле аварийных деревьев и уборке завалов», - сообщил очевидец.
Как уточнили в комментариях к публикации, на фото - старое кладбище у Казанской церкви.
Фото: Нина Иванова
Глава администрации поселения Александр Афанасьев в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил, что кладбище старое, на нем периодически проводится уборка аварийных деревьев. В текущей ситуации уборкой будут заниматься коммунальные службы поселения.
Ранее сообщалось, что кладбище в рабочем поселке Идрица Себежского района завалило деревьями после урагана.