Общество

Упавшие деревья повредили кладбище в Пушкинских Горах

Множество могил завалило упавшими деревьями на пушкиногорском кладбище, сообщается в группе «Подслушано Пушкинские Горы» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Подслушано Пушкинские Горы» / «ВКонтакте»

«Приехали на кладбище навестить отеческие могилы, вот такая картина. Заявление в администрацию посёлка написали, ждём помощи в спиле аварийных деревьев и уборке завалов», - сообщил очевидец.

Как уточнили в комментариях к публикации, на фото - старое кладбище у Казанской церкви.

Фото: Нина Иванова

Глава администрации поселения Александр Афанасьев в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщил, что кладбище старое, на нем периодически проводится уборка аварийных деревьев. В текущей ситуации уборкой будут заниматься коммунальные службы поселения.

Ранее сообщалось, что кладбище в рабочем поселке Идрица Себежского района завалило деревьями после урагана.