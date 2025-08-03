Псковcкая обл.
Депутаты, ветераны и молодежь из Псковской и Ленинградской областей встретились в Собрании

07.08.2025 15:47|ПсковКомментариев: 0

Диалог поколений состоялся на площадке областного Собрания депутатов – делегация Ленинградской области, состоящая из депутатов ЗакСобрания, представителей ветеранских организаций и молодежного парламента, встретилась с псковскими коллегами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. 

Фотографии: Псковское областное Собрание депутатов

Гостей из соседнего региона приветствовал вице-спикер Александр Братчиков.

«Это встреча поколений, встреча опыта и энергии. Сегодня здесь присутствуют не просто свидетели, а создатели истории. И для нас невероятно важно слышать ваши воспоминания, вашу оценку происходящего, ваши советы», – обратился к ветеранам Александр Братчиков, отметив, что молодежь сегодня не только слушает, но и готова предлагать и действовать. «Мы собрались здесь не для формальностей, наша цель – настоящий диалог», – подчеркнул вице-спикер.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Бодягин в ответном слове также обратил внимание на важность взаимодействия в таком формате: «Здесь встретились представители всех поколений, как говорится, “от мала до велика“. Мы обладаем глубоким пониманием самых разных вопросов, в том числе, существующих проблем. Нам есть, что рассказать друг другу и что обсудить».

Представители ветеранских организаций подтвердили свою заинтересованность в общении с членами молодежных парламентов. По словам ветеранов, главное в таких встречах — преемственность. «Наша задача – не быть “занудами“, не поучать молодежь, они сами умные и быстро ориентируются в пространстве, а просто рассказать о том, что мы пережили и понимаем», – поделился руководитель ветеранской организации Ленинградской области Юрий Олейник.

 

Представители молодого поколения признались, что общение с ветеранами всегда проходит душевно и с пользой. Так, в Ленинградской области основной площадкой такого взаимодействия стал ежегодный слет общественных организаций и политических партий, а в Псковской области одним из самых заметных патриотических мероприятий является «Курган Дружбы», объединяющий на границе России и Беларуси представителей не только разных поколений, но и стран. Председатель Молодежного парламента Александра Бойко пригласила коллег из Ленинградской области приехать в следующем году на «Курган Дружбы» и присоединиться к организованному там молодёжному военно-патриотическому лагерю.

Тема патриотического воспитания и сохранения исторической памяти стала ключевой и в выступлении председателя псковского совета ветеранов Николая Груздова, отдельно обратившего внимание на законодательную основу  их деятельности. «Благодаря губернатору и депутатам Собрания у нас в Псковской области принят закон о детях войны – заметьте, такой закон есть далеко не в каждом регионе. У нас законодательно установлен статус «Край партизанской славы», и за время действия закона уже семь районов Псковской области получили это звание», – поделился ветеран.

 

В продолжение разговора о важности сохранения исторической памяти Юрий Олейник рассказал, что 8 сентября – в день начала блокады Ленинграда  вручаются удостоверения потомкам жителей блокадного Ленинграда. Ветеран предложил вручить такие удостоверения прямым наследникам блокадников, которые ныне проживают на территории Псковской области. Идею поддержали все участники встречи, включая 86-летнюю блокадницу Ларису Кравцову, возглавляющую псковскую общественную организацию «Блокадники Ленинграда». Ветеран Великой Отечественной войны обратилась с напутствием к молодежи: «Представители нашего поколения всегда были патриотами не на словах, а на деле.  Вы, молодые, у вас всё впереди, и всё в ваших руках – вся жизнь, вся наша земля. Я очень верю, что вы будете полны справедливых стремлений, энтузиазма и патриотизма и поведёте нашу страну вперед».

В рамках встречи представители соседних областей также обсудили деятельность поисковых отрядов и обменялись региональным опытом реализации проектов патриотической направленности.  

Пресс-портрет
Братчиков Александр Николаевич Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
