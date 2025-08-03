Общество

За 7 месяцев псковичи проговорили по мобильному почти 15 000 часов – Т2

T2, российский оператор мобильной связи, оценил объем использованного голосового трафика за семь месяцев 2025-го: псковичи потратили на общение 888 тысяч 420 минут, что эквивалентно 616 дням непрерывного разговора. Благодаря активному расширению сетевой инфраструктуры с начала года зона покрытия компании в Псковской области увеличилась на 6%.

Фотография: Максим Чайкин

Оператор проанализировал статистику потребляемого абонентами «голоса» с января по август 2025 года. Согласно полученным данным, больше всего звонков псковичи совершили с использованием технологии VoLTE – 49% (1082 часа). На стандарт 3G пришлось 29% от общего голосового трафика (713 часов), доля звонков в 2G – 22% (672 часа).

Обновление инфраструктуры привело к увеличению пропускной способности сети в 15 населенных пунктах Псковской области. Особое внимание при развитии сети уделяется небольшим населенным пунктам с постоянным населением менее 1000 человек. Так, доступ к цифровым сервисам появился у жителей деревень Красные Горки, Залесье, Быстрецово, Чернея, Болгатово и Сиковицы.

Новые объекты связи появились и в популярных местах летнего отдыха. В частности, сетью покрыли побережье Псково-Чудского озера: стабильный сигнал могут оценить гости на территории баз отдыха «Тридевятое царство», «Пески», «Устье», «Чудское подворье». Улучшения также затронули населенные пункты Избоево, Спицино, Залахтовье, Устье, Поличино, Ветвеник, Сосно. Проведена модернизация оборудования на родине регулярного почтового сообщения России – в Опочке.