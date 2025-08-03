Антон Мороз: День строителя — это второй Новый год для всех причастных

Торжественное мероприятие ко Дню строителя состоялось в новом гостиничном комплексе «Квартал Мейера» в Пскове 7 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН
Чтобы отметить праздник, в банкетном зале собрались представители отрасли, члены Российского союза строителей.
С поздравительным словом выступил вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», победитель праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз.
Он поздравил строителей с наступающим новым строительным годом, с Днем строителя. «Хочу пожелать, чтобы поменьше проблем было в отрасли в наше непростое время, чтобы большие портфели заказов сопровождались хорошими деньгами, чтобы работа приносила удовольствие. И тот архитектурный облик, который создается нашими общими руками, был оценен нашими потомками», - заключил политик.
Торжество продолжилось церемонией награждения выдающихся представителей строительной отрасли Псковской области.
Во второе воскресенье августа в России и некоторых странах постсоветского пространства отмечается День строителя. Впервые этот профессиональный праздник работников строительных отраслей отмечался в СССР 12 августа 1956 года. А установлен он был указом президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника "Дня строителя"» (на второе воскресенье августа) от 6 сентября 1955 года.