Общество

Антон Мороз: День строителя — это второй Новый год для всех причастных

Торжественное мероприятие ко Дню строителя состоялось в новом гостиничном комплексе «Квартал Мейера» в Пскове 7 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

Чтобы отметить праздник, в банкетном зале собрались представители отрасли, члены Российского союза строителей.

С поздравительным словом выступил вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», победитель праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз.

«Во-первых, я бы хотел сказать, что для строителей это не просто праздник, это второй Новый год, открытие нового строительного года. Это всегда огромный праздник, огромное торжество воистину настоящих людей профессии, которые не просто создают облик наших городов и населенных пунктов, а увековечивают в строительной архитектуре те замечательные традиции, которые существуют в нашей огромной и великой стране», - сказал Антон Мороз.

Он поздравил строителей с наступающим новым строительным годом, с Днем строителя. «Хочу пожелать, чтобы поменьше проблем было в отрасли в наше непростое время, чтобы большие портфели заказов сопровождались хорошими деньгами, чтобы работа приносила удовольствие. И тот архитектурный облик, который создается нашими общими руками, был оценен нашими потомками», - заключил политик.

Торжество продолжилось церемонией награждения выдающихся представителей строительной отрасли Псковской области.

Во второе воскресенье августа в России и некоторых странах постсоветского пространства отмечается День строителя. Впервые этот профессиональный праздник работников строительных отраслей отмечался в СССР 12 августа 1956 года. А установлен он был указом президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника "Дня строителя"» (на второе воскресенье августа) от 6 сентября 1955 года.