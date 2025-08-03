Общество

Три заявки Псковской области одержали победу в конкурсе президентского фонда экологических и природоохранных проектов. Общая сумма составила более 20 млн рублей, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Изображение: Михаил Ведерников / Telegram

Победителями стали:

Национальный парк «Себежский» – проект «Кластер Гидробиолога – Ихтиолога» (16,4 млн рублей). Планируется создание гидробиологической лаборатории, Ихтиологических центров и оборудование центра полевых исследований глемпингового типа в деревне Осыно.

«Государственный природный заповедник «Полистовский» (Бежаницы) – проект «Озёрные летописи» (2,9 млн рублей). Цель проекта – разработка нового водного маршрута и вовлечение местных жителей в туристскую деятельность в качестве гидов.

АНО «Экомудрость» (Порхов) – проект «Эконаследие: защита дикой природы Псковской и Новгородской областей» (почти 1,5 млн рублей). Он направлен на защиту уникальных экосистем и редких видов флоры и фауны. Планируется организация не только лекций, но и научных экспедиций, в ходе которых волонтёры будут заниматься мониторингом краснокнижных видов, высаживанием растений и подкормкой животных.

«Желаю успешной реализации важных экологических идей!» - заключил губернатор.