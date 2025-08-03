Общество

День офтальмологии отмечается 8 августа во всем мире

Россия и СССР дали миру огромное число имён, вошедших в историю своими открытиями и достижениями в области медицины. Не исключением стала и офтальмология — область медицины, занимающаяся изучением строения и свойств человеческого глаза, а также глазных заболеваний, поиском методов их профилактики и лечения.

В этой области существенно преуспел советский и российский микрохирург-офтальмолог, профессор медицины, академик Российской Академии Медицинских Наук Святослав Николаевич Фёдоров, который умел талантливо совмещать научную и практическую деятельность, сделал выдающиеся открытия в области лечения глазных болезней. В 1994 году он был признан выдающимся офтальмологом 20 века.

В знак признания заслуг Фёдорова и в память о нём в среде российских офтальмологов родилась инициатива учреждения в день его рождения Международного дня офтальмологии. Инициатива российских медиков была с энтузиазмом встречена и поддержана за рубежом, где о заслугах учёного знали не понаслышке.

Так родился праздник, отмечаемый ежегодно 8 августа, начиная с 2004 года.

Зрение — тот орган чувств человека, потеря которого становится настоящей трагедией в жизни человека. Ухудшение зрения помимо потери яркости мировосприятия значительно сужает социальные возможности человека, доставляя ему не только физический дискомфорт, но и проблемы психологического характера. Ухудшение зрения может лишить человека возможности заниматься любимым делом, ограничивает выбор спектра профессиональной занятости.

Задачи офтальмологов сводятся именно к решению этих насущных человеческих проблем, тем более, что число людей, страдающих глазными заболеваниями, огромно.

Так, по данным специалистов, в мире насчитывается около 2,2 миллиардов случаев нарушения зрения или слепоты, более миллиарда из них — из-за отсутствия профилактики или лечения. Подавляющее большинство — это люди старше 50 лет, но встречаются они у всех возрастов. По данным Минздрава РФ, в настоящее время 20,7 миллионов россиян страдают болезнями глаз, на первом месте — близорукость, также среди наиболее распространенных заболеваний — блефарит, ячмень, конъюнктивит, синдром сухого глаза (не приводят к нарушению зрения), а также катаракта, помутнение роговицы, глаукома, трахома, диабетическая ретинопатия (приводят к нарушению зрения), пишет calend.ru.

Современная офтальмология обладает широкими возможностями для лечения многих заболеваний глаз, однако специалисты настоятельно рекомендуют заниматься профилактикой этих заболеваний.

Основными рекомендациями становятся отказ от вредных привычек, ношение качественных солнцезащитных очков для защиты глаз от ультрафиолетового излучения, наблюдение за уровнем сахара в крови, давлением и уровнем холестерина, здоровое питание, употребление продуктов, содержащих витамин А, Омега-3 и антиоксиданты. Врачи не рекомендуют злоупотреблять просмотром 3D фильмов, особенно детям.

Кстати, уже подзабытая, но в своё время успевшая надоесть многим и вызывавшая усмешку игра тетрис, как оказалось, используется офтальмологами для тренировки глаза. Безусловной рекомендацией является и регулярная проверка зрения. Все врачи единогласно повторяют истину, гласящую, что лучше выявить заболевание раньше, чтобы раньше приступить к его лечению, ведь многие глазные заболевания, выявленные на ранних стадиях, полностью излечиваются.

Традиционно к Международному дню офтальмологии приурочены конференции и симпозиумы, на которых отмечают заслуги и достижения в этой области медицины отдельных врачей и учёных, происходит обмен опытом, налаживаются профессиональные связи между коллегами из разных стран.

На этих мероприятиях проходит награждение офтальмологов, добившихся высоких результатов в своей работе или сделавших научные открытия. Взору специалистов представляется новая медицинская техника и оборудование для диагностики и лечения глазных заболеваний.

Многие офтальмологические центры и институты в этот день проводят бесплатные консультации, диагностику и даже операции. Гражданам предоставляется возможность попасть на приём к заслуженным высококвалифицированным специалистам, получить консультации и помощь.