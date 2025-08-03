Общество

В РВИО рассказали, почему СССР начал войну с Японией

Советский Союз принял решение начать войну с милитаристской Японией 8 августа 1945 года из-за своих союзнических обязательств перед США, тем самым СССР обеспечил безоговорочную капитуляцию Японии и спас жизни американских солдат, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

«Американские военные, в частности, начальники штабов Соединённых Штатов Америки, они, проводя свой анализ ситуации, считали, что без участия СССР война против Японии американцев и англичан, и их союзников может продлиться до конца 46 года (1946 года - ред.) и борьба за японские острова может стоить только войскам Соединённых Штатов Америки один миллион потерь», - отметил Мягков.

Он подчеркнул, что президент США Теодор Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, а в последующем и новый президент Соединенных Штатов Америки Гарри Трумэн считали, что необходимо обязательно участие СССР в войне, иначе и потери, и сроки войны могут быть очень большими, поэтому СССР, следуя своим союзническим обязательствам, вступил в войну против Японии, пишет РИА Новости.