В РФ создали компоненты водородных батарей для «зеленого» транспорта и робототехники

Ученые из Института общей и неорганической химии имени Н. С. Курнакова РАН создали новый гибридный материал для протонообменных мембран — одного из ключевых элементов водородных топливных элементов.

Топливные элементы с новыми мембранами продемонстрировали в 3,9–5,3 раза большую мощность по сравнению с аналогами при низкой влажности (30%). Кроме того, предложенный материал оказался гораздо стабильнее механически — его объем при разной влажности практически не менялся, пишут «Известия».

«Это важный шаг к созданию более надежных и эффективных энергетических систем будущего. Наша разработка может значительно продлить срок службы топливных элементов и повысить мощность устройств, сделав водородную энергетику более доступной», — сказала доктор химических наук, старший научный сотрудник лаборатории ионики функциональных материалов ИОНХ РАН Екатерина Сафронова.

Такие батареи будут востребованы для водородного транспорта и робототехники, рассказали эксперты.