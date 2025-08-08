Общество

Первый в Псковской области медицинский микробиолог приступил к работе

В Псковской области появился первый медицинский микробиолог, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной инфекционной клинической больнице.

Фото: Псковская областная инфекционная клиническая больница

В лечебном учреждении отметили, что согласно новому профессиональному стандарту, до 2027 года проводится активное обучение врачей-бактериологов по специальности «Медицинская микробиология».

Медицинский микробиолог — специалист, который изучает микроорганизмы, вызывающие заболевания у человека. Он занимается идентификацией и характеристикой бактерий, вирусов, грибов и паразитов, исследует их чувствительность к антибиотикам, изучает механизмы их патогенности, а также разрабатывает методы диагностики и лечения инфекционных заболеваний.

«Специалист бактериологической лаборатории инфекционной больницы Арина Игоревна Калинина успешно получила аккредитацию, став первым в Псковской области дипломированным медицинским микробиологом️. Сегодня мы хотим поделиться историей профессионального пути специалиста. Арина Игоревна обучалась по целевому направлению от Псковской областной инфекционной клинической больницы. Окончила Псковский государственный университет по направлению "Медицинская кибернетика". Ординатуру проходила в Северо-Западном государственном медицинском университете им. И. И. Мечникова по специальности "Бактериология". С 1 августа 2024 года работает врачом-стажёром в бактериологической лаборатории инфекционной больницы», - сообщили в больнице.

В январе 2025 года Арина Калинина поступила на профессиональную переподготовку по специальности «Медицинская микробиология» в Российскую медицинскую академию непрерывного профессионального образования в Москве.

«Совсем недавно подтвердила аккредитацию, став медицинским микробиологом. Мы уверены, что профессиональный рост специалиста станет вдохновением для коллег, а внедрение современных микробиологических методов повысит качество лабораторной диагностики в нашем учреждении, помогая сохранять здоровье жителей региона. Поздравляем Арину Игоревну с этим важным достижением и желаем дальнейших успехов в научной и практической работе!» - заключили в учреждении.