Первый в Псковской области медицинский микробиолог приступил к работе

В Псковской области появился первый медицинский микробиолог, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной инфекционной клинической больнице.
Фото: Псковская областная инфекционная клиническая больница
В лечебном учреждении отметили, что согласно новому профессиональному стандарту, до 2027 года проводится активное обучение врачей-бактериологов по специальности «Медицинская микробиология».
Медицинский микробиолог — специалист, который изучает микроорганизмы, вызывающие заболевания у человека. Он занимается идентификацией и характеристикой бактерий, вирусов, грибов и паразитов, исследует их чувствительность к антибиотикам, изучает механизмы их патогенности, а также разрабатывает методы диагностики и лечения инфекционных заболеваний.
В январе 2025 года Арина Калинина поступила на профессиональную переподготовку по специальности «Медицинская микробиология» в Российскую медицинскую академию непрерывного профессионального образования в Москве.
«Совсем недавно подтвердила аккредитацию, став медицинским микробиологом. Мы уверены, что профессиональный рост специалиста станет вдохновением для коллег, а внедрение современных микробиологических методов повысит качество лабораторной диагностики в нашем учреждении, помогая сохранять здоровье жителей региона. Поздравляем Арину Игоревну с этим важным достижением и желаем дальнейших успехов в научной и практической работе!» - заключили в учреждении.