Общество

В этом году в Псковской области обновляют 36 объектов первичного звена здравоохранения

Более 650 млн рублей направлено в этом году на модернизацию первичного звена здравоохранения Псковской области. О промежуточных результатах в ходе рабочей встречи доложила министр здравоохранения региона Марина Гаращенко, сообщается в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Фотографии: Михаил Ведерников / Telegram

«Активно идут капитальные ремонты. В этом году обновляем 36 объектов – ФАПы, офисы врачей общей практики, поликлиники, стационары больниц. На эти цели выделено более 150 млн рублей. Полностью завершены ремонтные работы в детских поликлиниках на Кузнецкой и Петровской, в поликлинике Красногородского филиала Островской больницы, в офисе врача общей практики в Миритиницах Локнянского округа и 4 ФАПах», - отметил Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» запланировано строительство 37 модульных ФАПов и трёх врачебных амбулаторий – на эти цели выделено почти 220 млн рублей.

«Отдельно обсудили оснащение медучреждений региона. В этом году поступит почти 2,6 тысячи единиц на сумму около 260 млн рублей. Это лабораторное и диагностическое оборудование для ФАПов, а также 9 рентгенов, 3 флюорографа, 3 маммографа. Наша главная задача – обеспечить качественную и доступную медицинскую помощь каждому, в том числе в самых отдалённых населённых пунктах», - заключил губернатор.